Каролина Севастьянова натянула крошечное бикини с колечками: стринги на ниточках красиво сидят

Гимнастка Каролина Севастьянова вновь щегольнула своей красивой фигурой и бесконечно длинными ногами. На этот раз повод весомый — олимпийская чемпионка прилетела на Мальдивы. По такому случаю она достала новенький купальник, представляющий собой крошечное бикини на колечках, и похвасталась им перед фолловерами.