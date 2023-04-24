Каролина Севастьянова натянула крошечное бикини с колечками: стринги на ниточках красиво сидят

Гимнастка Каролина Севастьянова вновь щегольнула своей красивой фигурой и бесконечно длинными ногами. На этот раз повод весомый — олимпийская чемпионка прилетела на Мальдивы. По такому случаю она достала новенький купальник, представляющий собой крошечное бикини на колечках, и похвасталась им перед фолловерами.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
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Натянув на себя бикини, Севастьянова первым делом позировала себе перед зеркалом. Красивые стринги на ниточках эффектно сели на талии, подчеркнув красивую фигурку длинноногой спортсменки. Каролина в ответ на селфи получила массу лестных слов от поклонников.