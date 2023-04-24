Достала из мусорки и обсосала: звезда Comedy Woman опустилась до дна на проекте

На ТНТ продолжается шоу «Новые звезды в Африке» про голодных знаменитостей, готовых за еду на все. Страсти накалены до предела, а пустые желудки толкают артистов на самые неожиданные поступки. Так, актриса из проекта Comedy Woman Наталья Медведева буквально опустилась на дно в попытке съесть хоть что-то.

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Когда актриса Мария Кравченко готовила на ужин кукурузу, початок очень заинтересовал Медведеву.

«Ты обсосала, да, эту?» — спросила Медведева у Кравченко, имея в виду кочерыжку от кукурузы.

И когда услышала, что Маша просто так выкинула отходы, кинулась сама к мусорке.

«Надо было обсосать, Маша!» — осудила подругу актриса, достала пустую кочерыжку из мусорного ведра и начала ее смачно обсасывать, причмокивая: «Горяченькая!»