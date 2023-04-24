Новости шоу-бизнеса: у Костомарова угроза сепсиса, на «Маске» разоблачили Гусеницу, дочь Началовой стала моделью

Гусеницу рассекретили в «Маске»
На шоу «Маска» продолжается борьба за победу. Все ближе финал, и на этот раз рассекретили Гусеницу. Талантливым вокалистом оказался певец из Беларуси Ivan — Александр Иванов.
У Костомарова угроза сепсиса
Роман Костомаров рискует снова столкнуться с сепсисом и другими страшными недугами, как и с пневмонией. Об этом заявил врач частной скорой помощи Лев Авербах.
«Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжелые осложнения оставляют след в организме и имеют свойство возвращаться», — говорит доктор.
Самбурская усыпала тело татуировками
Актриса и певица Настасья Самбурская на концерте шансона предстала в оригинальном облике. Она покрыла свое тело религиозными и патриотическими татуировками, причем одной не ограничилась. Практически вся спина артистки оказалась «усыпана» синими рисунками.
Дочь Началовой стала моделью
Единственная дочка покойной певицы Юлии Началовой, 16-летняя Вера Алдонина, расширяет горизонты. Она уже зарекомендовала себя как талантливая певица и актриса. Теперь Вера Алдонина пробует свои силы в модельном бизнесе.
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