Новости шоу-бизнеса: у Костомарова угроза сепсиса, на «Маске» разоблачили Гусеницу, дочь Началовой стала моделью

Гусеницу рассекретили в «Маске»

На шоу «Маска» продолжается борьба за победу. Все ближе финал, и на этот раз рассекретили Гусеницу. Талантливым вокалистом оказался певец из Беларуси Ivan — Александр Иванов.

У Костомарова угроза сепсиса

Роман Костомаров рискует снова столкнуться с сепсисом и другими страшными недугами, как и с пневмонией. Об этом заявил врач частной скорой помощи Лев Авербах.