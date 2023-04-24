Заработала в России – потратила в США: какой роскошной недвижимостью владеет Орбакайте за океаном

Кристина Орбакайте долгие годы живет на две страны – Россию и США. Артистка замужем за гражданином Америки Михаилом Земцовым, их дочка Клавдия тоже уроженка Соединенных Штатов. За океаном артистка накупила несколько элитных жилых объектов – зарабатывала деньги в России, тратила по ту сторону Атлантики.

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Как сообщает сайт kp.ru, у дочки Пугачевой есть и квартиры, и дом в фешенебельных районах Нью-Йорка и Майами. Так, за певицей значится квартирка в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор», площадь которой составляет 285 кв м. Стоит сие великолепие с видом на Атлантический океан 2,5 млн долларов (203 млн руб).

Сама Орбакайте с мужем и наследницей живут в Нью-Йорке. Здесь у нее на Манхэттене дом, который артистка приобрела 10 лет назад, почти сразу после рождения дочурки, за 10,5 млн долларов. Сейчас в цене особняк вырос почти в два раза.

Примечательно, что Орбакайте оформляла покупку на юрлицо, чтобы скрыть свое имя. Инкогнито дом представлен даже на сервисах Google. Прокололась старшая дочка Примадонны, когда затеяла ремонт – в документах на сайте нью-йоркского управления городскими зданиями появилось имя Кристины.

Сама Орбакайте скрывает данные об имуществе, поэтому не исключено, что у нее больше недвижимости в Штатах, чем известно прессе сегодня. Старший сын Кристины Никита Пресняков, сбежавший из страны осенью прошлого года, поселился в апартаментах элитного небоскреба Murray Street на Манхэттене, по слухам, жилье куплено на сбережения бабушки отпрыска, Аллы Пугачевой.