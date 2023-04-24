Севастьянова без бюстгальтера поманила распахнутым декольте: дразнится на Мальдивах

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова за эту весну успела отдохнуть не только в Монако. Красотка позагорала на пляжах Дубая, а теперь отправилась на Мальдивы. За беззаботной жизнью гимнастки следят сотни тысяч поклонников, и она удовлетворяет их любопытство каждый раз, когда оказывается в новой обстановке.

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На Мальдивах Севастьянова тоже наряжается, хоть обстановка к этому и не располагает. Вечером она облачилась в голубое платье с тонюсенькой лямкой на шее, поддерживающей драпированное декольте. Ткань в районе груди красиво распахнулась, и зрители увидели, что белья на Каролине нет.