Семейная идиллия: Фахрийе Эвджен подловила Бурака Озчивита с сынишкой на прогулке

Звезды турецких сериалов Бурак Озчивит и Файхрийе Эвджен нередко показывают свою жизнь в соцсетях. За ними следят миллионы поклонников со всего мира, и российские фанаты – не исключение. Людям нравится наблюдать, как растут дети знаменитостей. Недавно старшему сынишке Карану исполнилось 4 годика, и папа в нем просту души не чает.

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Накануне Эвджен подловила мужа с сыном на прогулке. Заботливый отец помог мальчику снять куртку, так как солнышко на дворе уже хорошо припекает, а мама в этот момент добавила себя при помощи селфи к этой семейной идиллии.