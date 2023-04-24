От роскоши ни следа: наряд Лизы Галкиной в Израиле неприятно удивил публику

Сладкая жизнь семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, которой они поживали в собственном замке в России, кончилась еще в прошлом году. На кадрах из новой жизни в Израиле, которыми делится в соцсетях шоумен, не все так радужно и фешенебельно, как это было в особняке в Грязи. Да и дети звезд, Лиза и Гарри Галкины, уже не ходят в дизайнерских брендовых вещах. Хотя когда росли в России, то щеголяли даже по дому в дорогущей одежде.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сегодня в Израиле семья проживает в маленьком коттедже с бассейном, не идущим ни в какое сравнение с замком в Грязи. А дети теперь ничем не выделяются на фоне обычных сверстников. Глава семьи показал, как теперь выглядят его дети. Лиза Галкина всегда наряжалась изысканно, а теперь своим внешним видом изумила поклонников. На модный и дорогой гардероб не осталось ни намека.

Кто-то из фолловеров даже указал, что девочка одета не очень опрятно, футболка с цветочным принтом не стыкуется с кислотными спортивными шортами с лампасами. Голову от солнца прикрывает кепка. Девочка, кажется, стала терять статус гламурной наследницы богатых звезд, сообщает kp.ru.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.