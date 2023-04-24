Илана из «Уральских пельменей» поманила богатым декольте: так откровенно без пуш-ап

Популярная актриса из шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева регулярно погружает подписчиков в закулисье съемочного процесса. На этот раз она раскрыла, что снималась в образе голливудской дивы Мэрилин Монро. И даже показала, как выглядит в белом парике и культовом платье.

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Илана сделала селфи, позируя перед зеркалом с белым париком на голове, алой помадой на губах и в платье с откровенным декольте. Наряд не предполагает наличие бюстгальтера, поэтому красавица отказалась от белья. Честные виды порадовали поклонников – без пуш-ап прелести звезды выглядят очень волнующе.