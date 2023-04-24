Алла Пугачева продала замок в Грязи: купил миллиардер

Певица Алла Пугачева спустя год продала свой роскошный особняк в деревне Грязь. Шестиэтажные хоромы ей построил Максим Галкин*, и их она выставила на продажу сразу после бегства из страны в прошлом году.

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Цену Пугачева заломила изначально сказочную – 1 млрд рублей. Многие считали, что ей ни в жизнь не продать дворец, но нашелся-таки миллиардер, который выложил кругленькую сумму Примадонне и даже уже вселился в пустовавший долгое время дом.

«Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной», - сообщил о деталях продажи продюсер Сергей Дворцов в эфире передачи «Новые русские сенсации» на НТВ.

Отметим, что это последняя недвижимость Пугачевой, с которой она распрощалась в России. До этого она отписала внуку свою дачу на Истре, но Никита Пресняков тоже решил избавиться от особняка, поскольку теперь живет в Америке. А квартиру Филипповском переулке богатая бабушка недавно передала второму сыну Орбакайте Дени Байсарову.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам сайта kp.ru