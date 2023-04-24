Самбурская в мини-шортиках из денима щегольнула стройной фигурой и «синим» бедром: угодила всем

Актриса Настасья Самбурская стремится построить карьеру певицы, и ее выступления становятся все востребованее. На минувших выходных артистка участвовала в концерте русского шансона и произвела фурор. Она нанесла на лето множество характерных татуировок, многие из них были посвящены родине.

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Когда цель привлечь внимание была достигнута, Самбурская смыла наколки. Но одну оставила – на бедре. Ей, судя по всему, она очень понравилась, и девушка показала, как выглядит с татушкой, если наденет мини.

Позируя себе в лифте, Самбурская в подвязанной на талии рубашке и мини-шортиках из денима щегольнула не только «синим» бедром, но и стройной фигурой. Звезда давно подготовилась к лету, причем тренируется она в домашней обстановке.