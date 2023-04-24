Лайма Вайкуле своим заявлением про памятники вывела Стаса Михайлова: не имеет права на будущее

Некогда всенародно любимая на постсоветском пространстве Лайма Вайкуле рискует больше никогда не побывать и не заработать в России. Ее новое высказывание про памятники победителям в Великой Отечественной, которым она отказала в ценности, общественники просят проверить в Следственном комитете, а самой певице запретить въезд к нам.

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Высказались в адрес Вайкуле многие известные люди. Они, как и простые сограждане, в шоке от слов Лаймы. Певец Стас Михайлов тоже обозначил свою позицию по поводу скандала.