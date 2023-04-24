Сбежавший Белый рассказал, как от него уехала жена в Москву: «Это ранящая потеря»

Актер Анатолий Белый в числе многих звезд покинул Россию. Поначалу он молчал, но теперь все чаще и чаще высказывается в адрес страны, вспоминает, как жил, скорбит о потерях. На днях он снова вышел на связь и признался, что жена Инесса Москвичева уехала в Москву.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Размышлять на эту тему Белый начал публично, в своем открытом микроблоге. Артист уже не скрывает, что в Израиле, где четверть века живут его родители, ему сложно прижиться. А Москва, которую показывала ему уехавшая жена, навевает щемящие душу воспоминания.

«Шлет фотки. Когда я вижу гнездо, которое мы свили, куда вложили всю любовь… Это ранящая потеря. Мой дом, мое гнездо, моя квартира, в которой мы очень-очень любили», - ностальгирует Белый.

Почему жена уехала, он не рассказал. Известно, что они уже воссоединились. В Израиле Белый пытается играть в местном театре.