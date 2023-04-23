Сама себя поглаживает, не может удержаться: Наталья Рудова в микрошортиках засветила свои манкие прелести

Звезда сериалов, актриса Наталья Рудова, гордится своей эффектной внешностью и прикладывает максимум усилий к тому, чтобы выглядеть еще лучше.

Наталья Рудова не дает ни единого шанса «приклеиться» к ней лишним килограммам. Звезда тщательно следит за тем, что ест и пьет. В результате, имеет шикарную фигуру, которой хвастается при каждом удобном случае.

В телеграм-канале Наталья Рудова разместила видео, на котором запечатлено, как она крутится перед зеркалом в спортивном лифе и микро-шортиках. Рудова так нравится самой себе, что поглаживает свои манкие прелести.

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