Сама себя поглаживает, не может удержаться: Наталья Рудова в микро-шортиках засветила свои манкие прелести

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Рудова похвасталась точеной фигуркой.

Звезда сериалов, актриса Наталья Рудова гордится своей эффектной внешностью и прикладывает максимум усилий к тому, чтобы выглядеть еще лучше.

Наталья Рудова не дает ни единого шанса «приклеиться» к ней лишним килограммам. Звезда тщательно следит за тем, что ест и пьет. В результате, имеет шикарную фигуру, которой хвастается при каждом удобном случае.

В телеграм-канале Наталья Рудова разместила видео, на котором запечатлено, как она крутится перед зеркалом в спортивном лифе и микро-шортиках. Рудова так нравится самой себе, что поглаживает свои манкие прелести.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Всем идет быть худыми. Вес добавляет проблем со здоровьем и возраст», - заявила под видео Наталья Рудова.

Читайте также