«Прошлась по кабинетам и вернулась обратно»: Маргарита Симоньян высказалась о приезде Аллы Пугачевой в Россию

Раскрыта истинная причина и цель приезда певицы Аллы Пугачевой в Москву осенью прошлого года.
Как выяснилось, Алла Борисовна, действительно, в те дни пыталась договориться в высоких кабинетах о преференциях для своей семьи. Но судя по всему, у Примадонны ничего не получилось, и она вместе с Гарри и Лизой вернулась в Израиль.
«Пугачева же приезжала. Не задалось, я так понимаю. Да, прошлась (по кабинетам), насколько я знаю, но как видите, вернулась обратно», - рассказала глава RT Маргарита Симоньян в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.
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Напомним, Алла Пугачева, уехавшая вместе с семьей на ПМЖ в Израиль, в конце лета 2022 года посещала Россию с Гарри и Лизой. Тогда поговаривали, что Пугачева приехала продавать Замок. Но как выяснилось, цель у Примадонны была несколько другой. Достигнуть ее не удалось.