«Прошлась по кабинетам и вернулась обратно»: Маргарита Симоньян высказалась о приезде Аллы Пугачевой в Россию

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Напомним, Алла Пугачева, уехавшая вместе с семьей на ПМЖ в Израиль, в конце лета 2022 года посещала Россию с Гарри и Лизой. Тогда поговаривали, что Пугачева приехала продавать Замок. Но как выяснилось, цель у Примадонны была несколько другой. Достигнуть ее не удалось.