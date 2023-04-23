«Вскрытие покажет!»: в шаге от финала шоу «Маска» покинула Гусеница – кто в ней

Гусеница на шоу «Маска»

Гусеница на шоу «Маска». Фото: НТВ

В эфире НТВ завершился второй полуфинальный выпуск четвертого сезона шоу «Маска».

В эфире НТВ завершился второй полуфинал четвертого сезона шоу «Маска». В выпуске определились финалисты. Ими стали -  Мамонтенок, Мандрил, Пудель и Скорпион.

В шаге от финала проект покинула Гусеница. Судьи шоу решили, что разоблачаться должен именно этот участник. 

По традиции, сначала было озвучено, кто может скрываться в Маске. Виталий Гогунский, Влад Соколовский, Брутто и IVAN – Александр Иванов, - такие версии предложили члены жюри.

«Вскрытие покажет!» - резюмировал председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

IVAN - Гусеница на шоу «Маска». Фото: кадр программы

Когда Гусеница разоблачилась, все увидели на сцене певца IVANa - Александра Иванова.

«Спасибо НТВ за это невероятное приключение. Спасибо жюри! Я прислушивался к каждому слову во время обсуждения. Спасибо за высокую оценку моего таланта. Это дорогого стоит», - сказал IVAN после разоблачения.

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