«Вскрытие покажет!»: в шаге от финала шоу «Маска» покинула Гусеница – кто в ней

В эфире НТВ завершился второй полуфинал четвертого сезона шоу «Маска». В выпуске определились финалисты. Ими стали - Мамонтенок, Мандрил, Пудель и Скорпион.
В шаге от финала проект покинула Гусеница. Судьи шоу решили, что разоблачаться должен именно этот участник.
По традиции, сначала было озвучено, кто может скрываться в Маске. Виталий Гогунский, Влад Соколовский, Брутто и IVAN – Александр Иванов, - такие версии предложили члены жюри.
«Вскрытие покажет!» - резюмировал председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.
IVAN - Гусеница на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Когда Гусеница разоблачилась, все увидели на сцене певца IVANa - Александра Иванова.
«Спасибо НТВ за это невероятное приключение. Спасибо жюри! Я прислушивался к каждому слову во время обсуждения. Спасибо за высокую оценку моего таланта. Это дорогого стоит», - сказал IVAN после разоблачения.