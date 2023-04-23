«Вскрытие покажет!»: в шаге от финала шоу «Маска» покинула Гусеница – кто в ней

В эфире НТВ завершился второй полуфинал четвертого сезона шоу «Маска». В выпуске определились финалисты. Ими стали - Мамонтенок, Мандрил, Пудель и Скорпион.

В шаге от финала проект покинула Гусеница. Судьи шоу решили, что разоблачаться должен именно этот участник.

По традиции, сначала было озвучено, кто может скрываться в Маске. Виталий Гогунский, Влад Соколовский, Брутто и IVAN – Александр Иванов, - такие версии предложили члены жюри.