«Вы же у нас были в другой Маске! Почему вы в этой?»: в эфире НТВ разоблачили Морского царя – никто не угадал

В это воскресенье, 23 апреля, в эфир НТВ вышел второй полуфинал четвертого сезона самого засекреченного проекта - шоу «Маска». В выпуске приняли участие две приглашенные Маски. Кактусом оказалась блогер Ида Галич, которую сразу же узнали все члены жюри.

Совсем другая история случилась с Морским царем. Кто прятался в Маске, правильно не смог угадать никто из членов жюри. Версии были такими - Владимир Винокур, Константин Ивлев, Тимати, Денис Майданов.

Но когда Морской царь разоблачился, все увидели улыбающегося Влада Сташевского - очень популярного в 90-х годах прошлого века исполнителя. Он мастерски запутал судей проекта.

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