«Вы же у нас были в другой Маске! Почему вы в этой?»: в эфире НТВ разоблачили Морского царя – никто не угадал

В это воскресенье, 23 апреля, в эфир НТВ вышел второй полуфинал четвертого сезона самого засекреченного проекта - шоу «Маска». В выпуске приняли участие две приглашенные Маски. Кактусом оказалась блогер Ида Галич, которую сразу же узнали все члены жюри.
Совсем другая история случилась с Морским царем. Кто прятался в Маске, правильно не смог угадать никто из членов жюри. Версии были такими - Владимир Винокур, Константин Ивлев, Тимати, Денис Майданов.
Но когда Морской царь разоблачился, все увидели улыбающегося Влада Сташевского - очень популярного в 90-х годах прошлого века исполнителя. Он мастерски запутал судей проекта.
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Влад Сташевский - Морской царь на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Вы же у нас были в другой Маске! Почему вы в этой?» - не сдержала эмоций Регина Тодоренко.
«Региночка, ты что-то путаешь. Вы просто вспоминали обо мне», - ответил Влад Сташевский.
Филипп Киркоров рассыпался в комплиментах, заявив, что Влад Сташевский мог бы претендовать на победу в шоу.
«Владик, это гениально! Такое перевоплощение. Харизматичный до безобразия. Если бы ты был в проекте, ты бы победил! Отыграно от и до. Гениальная работа. Просто полотно», - высказался Киркоров.