Юлия Высоцкая в черном платье с эффектом стройности и драпировкой в области живота вышла в свет

Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая - редкая гостья на светских мероприятиях. Исключение актриса сделала ради юбилея Театра Моссовета. 23 апреля здесь состоялось празднования 100-летия Театра.

Юлия Высоцкая оказалась в числе актеров, вышедших на сцену в этот воскресный вечер.

Актриса Юлия Высоцкая предстала перед публикой в черном платье, подчеркнувшем ее стройность. Впечатление не испортила даже драпировка на животе.

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