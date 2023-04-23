Белокурые локоны, фарфоровая кожа: как выглядит 75-летняя актриса Ольга Остроумова – шикарная женщина

Известная актриса, звезда советских фильмов, 75-летняя Ольга Остроумова нечасто появляется на публике. В это воскресенье, 23 апреля, артистка сделала исключение. Ольга Остроумова появилась на праздновании дня рождения Театра Моссовета, которому исполнилось сто лет.

Ольга Остроумова блистала на сцене в черном платье свободного кроя. Ее лицо с фарфоровой кожей красиво обрамляли светлые локоны. Выглядела Ольга Остроумова роскошно.

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