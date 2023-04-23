«Думала, услышу от Филиппа: «Моя любовь!»: стало известно, кто скрывался в Кактусе на шоу «Маска»

В это воскресенье, 23 апреля, в эфир НТВ вышел второй полуфинал четвертого сезона шоу «Маска».
По традиции, в нем приняли участие гостевые Маски. Открыло полуфинальный выпуск выступление Кактуса.
С первых же минут появления Кактуса на сцене член жюри шоу Регина Тодоренко заявила, что в Маске - блогер Ида Галич. И оказалась права!
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ида Галич - Кактус на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Ах, какая красотка! Кукла. Мы так рады тебя видеть здесь. Для меня это откровение, Ида, что ты, оказывается, круто поешь. Мило так шепчешь на ушко, хватит блогерить, давай петь!» - обратился к Иде Галич председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.
Ида Галич дала понять, что Филипп Киркоров не оправдал ее ожиданий.
«Я думала, что вы меня сразу все узнаете. Думала, я услышу от Филиппа: «Ида, моя любовь!» - смеясь сказала Ида Галич.