«Думала, услышу от Филиппа: «Моя любовь!»: стало известно, кто скрывался в Кактусе на шоу «Маска»

«Ах, какая красотка! Кукла. Мы так рады тебя видеть здесь. Для меня это откровение, Ида, что ты, оказывается, круто поешь. Мило так шепчешь на ушко, хватит блогерить, давай петь!» - обратился к Иде Галич председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

Ида Галич дала понять, что Филипп Киркоров не оправдал ее ожиданий.