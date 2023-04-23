«Будем родителями двух прекрасных малышей»: Ира Пинчук из «Дома-2» сообщила о беременности

Одна из самых крепких пар, вышедших из «Дома-2», Ира Пинчук и Арай Чобанян вновь станут родителями.

В это воскресенье Ира Пинчук сообщила поклонникам о своей второй беременности.

«Принимаем поздравления. Судя по вашим сообщениям, многие этого ждали. Надеюсь, что каждый из вас искренне порадуется этой новости. В этом году мы будем родителями двух прекрасных малышей. Ну, и главная интрига, кто же будет - мальчик или девочка? Как вы думаете?» - написала Ира Пинчук в микроблоге.

Пост Ира Пинчук сопроводила видео, на котором запечатлено, как она сообщила Араю Чобаняну о беременности. Все было во время встречи в аэропорту, когда Арай прилетел в Москву. Сюрприз получился волшебным. Чобанян признался, что счастлив второй раз стать отцом.

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