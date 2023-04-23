«Лева, ты такой красавчик»: Арзамасова в растянутых штанах и без макияжа понежничала на камеру с подросшим сыном – мама дома

Известная актриса Лиза Арзамасова в браке с фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом растит сына Левушку. Первенцу звездной пары чуть больше, чем полтора года. Очаровательный малыш давно стал любимцем публики.

Подписчики Лизы Арзамасовой с нетерпением ждут новых видео в ее микроблоге с участием Левушки. И в это воскресенье актриса порадовала фанатов. Она разместила в Сети кадры, которые сделала дома. На видео Лиза Арзамасова предстала в растянутых домашних штанах и без макияжа.