«Лева, ты такой красавчик»: Арзамасова в растянутых штанах и без макияжа понежничала на камеру с подросшим сыном – мама дома

Известная актриса Лиза Арзамасова в браке с фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом растит сына Левушку. Первенцу звездной пары чуть больше, чем полтора года. Очаровательный малыш давно стал любимцем публики.
Подписчики Лизы Арзамасовой с нетерпением ждут новых видео в ее микроблоге с участием Левушки. И в это воскресенье актриса порадовала фанатов. Она разместила в Сети кадры, которые сделала дома. На видео Лиза Арзамасова предстала в растянутых домашних штанах и без макияжа.
«Самая не парадная и милая часть жизни», - подписала кадры Лиза Арзамасова.
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В кадре Лиза Арзамасова держит Левушку на плече и нежничает с сыном, делая ему комплименты. А затем Лиза просит сына сделать воздушный поцелуй и спеть песенку.
Лиза Арзамасова с подросшим сыном Левой. Фото: соцсети
Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа 2021 года. Этим летом Леве исполнится два года.