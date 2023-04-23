В жарких странах: 44-летняя Джанабаева в бикини кокетливо засветила «ложбинку греха» - Меладзе в шоке

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в последнее время довольно редко размещает снимки в микроблоге. Звезда предпочитает вести закрытую жизнь и не будоражить свою аудиторию.

Но на этот раз 44-летняя певица Альбина Джанабаева, вероятно, решила доказать, что она еще о-го-го. Знаменитость поделилась селфи, которое сделала на пляже. Судя по всему, Альбина Джанабаева отдыхает в одной из жарких стран, которую предпочла не называть.

Певица с кокетливой улыбкой смотрит в кадр, демонстрируя «ложбинку греха» - красивую складку между двух грудей.

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