Терпела унижения и насилие: Ефременкова жестко ответила на вопрос о воссоединении с Мондезиром Свет-Амуром

Экс-участники скандального проекта «Дом-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова несколько месяцев назад стали родителями двух малышей-близнецов. Пара ежедневно рассказывала поклонникам в соцсетях о прелестях семейной жизни. Многим подписчикам казалось, что Юлия и Мондезир — образец идеальной и стильной семьи. Однако выяснилось, что это все было лишь игрой на публику.

Некоторое время назад вскрылись неприятные подробности общения бывших участников телестройки. Оказалось, что Юлия была несчастной в этом союзе.

Пара не состояла в официальном браке. Как признавалась красотка, она уже была однажды замужем и штамп в паспорте, по ее мнению, не играет никакой роли. Накануне Юлия раскрыла в соцсетях имена малышей, рожденных от Мондезира. Одного мальчика назвали Кристианом, другого — Даниэлем. Тогда поклонники вместе с восторженными комментариями начали заваливать телезвезду вопросами о текущих отношениях с Мондезиром. Кто-то и вовсе посоветовал дать парню шанс и вернуть любимого в семью.

Сам Свет-Амур ранее признавался, что до последнего хотел сохранить отношения с красоткой и даже предложил невесте обратиться к семейному психологу, но она отказалась. Долгое время Юлия не давала никаких комментариев по этому поводу. Однако совсем недавно начали всплывать неприятные подробности их отношений.

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По словам Ефременковой, аудитория не знает многих подробностей ее общения с парнем. Молодая мама призналась, что никогда бы не стала разрушать семью и уходить от мужчины с двумя грудными детьми на руках, если бы все было тихо и спокойно.