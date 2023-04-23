Терпела унижения и насилие: Ефременкова жестко ответила на вопрос о воссоединении с Мондезиром Свет-Амуром

Экс-участники скандального проекта «Дом-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова несколько месяцев назад стали родителями двух малышей-близнецов. Пара ежедневно рассказывала поклонникам в соцсетях о прелестях семейной жизни. Многим подписчикам казалось, что Юлия и Мондезир — образец идеальной и стильной семьи. Однако выяснилось, что это все было лишь игрой на публику.
Некоторое время назад вскрылись неприятные подробности общения бывших участников телестройки. Оказалось, что Юлия была несчастной в этом союзе.
Пара не состояла в официальном браке. Как признавалась красотка, она уже была однажды замужем и штамп в паспорте, по ее мнению, не играет никакой роли. Накануне Юлия раскрыла в соцсетях имена малышей, рожденных от Мондезира. Одного мальчика назвали Кристианом, другого — Даниэлем. Тогда поклонники вместе с восторженными комментариями начали заваливать телезвезду вопросами о текущих отношениях с Мондезиром. Кто-то и вовсе посоветовал дать парню шанс и вернуть любимого в семью.
Сам Свет-Амур ранее признавался, что до последнего хотел сохранить отношения с красоткой и даже предложил невесте обратиться к семейному психологу, но она отказалась. Долгое время Юлия не давала никаких комментариев по этому поводу. Однако совсем недавно начали всплывать неприятные подробности их отношений.
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По словам Ефременковой, аудитория не знает многих подробностей ее общения с парнем. Молодая мама призналась, что никогда бы не стала разрушать семью и уходить от мужчины с двумя грудными детьми на руках, если бы все было тихо и спокойно.
«Неужели кто-то уходит из хорошей спокойной семьи? Мне кажется, все к этому стремятся, я так точно, я сама росла в семье неполноценной. Но, мама должна жить с папой только тогда, когда маме в этих отношениях хорошо. Когда маму морально не уничтожают. Там, где мама несчастлива, дети априори не могут быть счастливыми», — жестко ответила дива.
Юлия ответила на самый частый вопрос от подписчиков. Фото: соцсети
Также красотка выразила надежду, что все женщины, которые призывают ее воссоединиться с Мондезиром, никогда не бывали в «ее шкуре».
«Мне хочется верить, что все эти комментарии пишут женщины, которые действительно счастливы в браке. Что они находятся в отношениях, где их любят, ценят, уважают, оберегают. Женщины, которые не подвергаются тирании, домашнему насилию», — проехалась по своим подписчикам Юлия.
Несколькими днями ранее Ефременкова жестко прокомментировала информацию о том, что Мондезир якобы забрал у красотки близнецов. Теледива в гневе заявила, что больше не доверит сыновей Свет-Амуру. Вероятно, Ефременкова намерена запретить отцу приближаться к грудничкам.