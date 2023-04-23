«Сменить хочет»: повзрослевшая дочь Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова отказывается носить фамилию отца – хочет быть, как мама

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков после развода сумели сохранить дружеские отношения и поддерживают их ради дочери Маши. Наследнице звездной пары уже тринадцать лет.

В микроблоге Иван Жидков признался, что дочь начала отдаляться от него. Маша теперь больше времени проводит со сверстниками, чем с родителями и с папой, в частности.