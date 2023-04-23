«Сменить хочет»: повзрослевшая дочь Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова отказывается носить фамилию отца – хочет быть, как мама

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков после развода сумели сохранить дружеские отношения и поддерживают их ради дочери Маши. Наследнице звездной пары уже тринадцать лет.
В микроблоге Иван Жидков признался, что дочь начала отдаляться от него. Маша теперь больше времени проводит со сверстниками, чем с родителями и с папой, в частности.
«Насколько стремительно дети растут. Маша уже взрослая. Мы в какой-то момент обнаружили, что очень мало стали общаться. У Маши появилось огромное количество друзей, с которыми она проводит время больше, чем с родителями. Мы реально не виделись три месяца. Сейчас у нас происходит налаживание отношений, но это очень странно», - поделился Иван Жидков.
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Иван Жидков вместе с Машей пообщался с подписчиками в соцсети. Во время интерактива Маша рассказала, что из-за фамилии отца в школе ее дразнят «Жидкая». Девочка подумывает о том, чтобы взять фамилию мамы.
«А если ты будешь Арнтгольц?» - поинтересовался Иван Жидков у дочери.
«Буду Арнтгольц Шварценеггер», — продемонстрировала Маша наличие чувства юмора.
«Фамилию сменить хочет, а еще говорит, что папа постарел», — пожаловался Иван Жидков поклонникам.