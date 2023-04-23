Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поплавали в бассейне нагишом

Шалунишки Бен Аффлек и Дженнифер Лопес недавно устроили голое купание – нырнули обнаженными в бассейн и подарили друг другу несколько волнительных минут, прямо как в кино. Об этом актер рассказал своей коллеге Дрю Бэрримор в ее именном шоу.

Ведущая задала 50-летней кинозвезде провокационный вопрос – когда он в последний раз купался нагишом. Ответ последовал неожиданный.

«Недавно мы с женой отправились в небольшой отпуск и поплавали в бассейне. Не знаю, считается ли это купанием нагишом. Это был не студенческий фильм 80-х или что-то в этом роде», — рассказал Бен.

«Ну, ты был голый?» — уточнила Дрю.

«Да, мы были голыми в бассейне», — подтвердил актер.

«Я так рада. Нет ничего прекраснее, чем плавать в чем мать родила!» — прокомментировала актриса.

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И только не говорите, что не пытаетесь представить, как это было.