«Какой ты у меня красивый, загорелый»: Алиана Устиненко похвасталась подросшим сыном от Саши Гобозова – возмужал

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко поделилась в микроблоге кадрами с участием сына от Саши Гобозова Роберта. Мальчику в середине мая исполнится девять лет. Роберт выглядит взрослее своих сверстников.
Алиана Устиненко восхищается сыном и не верит в то, что тот уже такой взрослый.
«Какой ты у меня красивый, загорелый. Главное, чтобы хорошим человеком вырос, хорошим мужем, хорошим другом. И тогда будет все хорошо», - сказала сыну за кадром Алиана Устиненко.
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Напомним, Алиана Устиненко сейчас готовится стать мамой второй раз. Дочь Алианы и ее избранника появится на свет со дня на день.
«Наверное, когда доча родится, для меня Роберт будет просто великаном», - предвидит Алиана Устиненко.
Сын Алианы Устиненко и Саши Гобозова Роберт. Фото: соцсети