«Какой ты у меня красивый, загорелый»: Алиана Устиненко похвасталась подросшим сыном от Саши Гобозова – возмужал

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко поделилась в микроблоге кадрами с участием сына от Саши Гобозова Роберта. Мальчику в середине мая исполнится девять лет. Роберт выглядит взрослее своих сверстников.

Алиана Устиненко восхищается сыном и не верит в то, что тот уже такой взрослый.