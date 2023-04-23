Прикрылась «тряпицами»: Каролина Севастьянова в бикини засветила междуножное пространство – выпуклые прелести так и манят

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова теперь набирает баллы не за спортивные достижения.

Главные достоинства спортсменки сегодня - это ее шикарные формы. Каролина Севастьянова в микроблоге часто демонстрирует свою великолепную фигуру, позируя в микро-бикини. Поводов разоблачаться на публике у Каролины Севастьяновой - масса.

Спортсменка большую часть года проводит в жарких странах, где вполне можно не одеваться. Только недавно Каролина Севастьянова отдыхала в Дубае, а затем сменила локацию и перенеслась на Мальдивы.

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