Жирный блеск, лохматые брови, прыщи: Таня Мусульбес показала, как из неухоженной дурнушки превращается в роковую красотку

Экс-участница «Дома-2» Таня Мусульбес была одной из самых красивых девушек телестройки. И это не только благодаря своим природным внешним данным.

Таня Мусульбес в совершенстве владеет техниками макияжа и умеет преображаться. В телеграм-канале Мусульбес показала видео, на котором запечатлено, как она выглядит до и после макияжа.

Сначала Таня Мусульбес демонстрирует свое лицо с изъянами - у экс-участницы проекта взъерошены брови, виден жирный блеск и прыщи. Но уже через мгновение неухоженная дурнушка превращается в красотку. Секрет - в макияже.

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