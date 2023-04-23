Походкой от бедра: 16-летняя дочь покойной Началовой стала моделью – красивое дефиле

16-летняя красавица-дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина расширяет горизонты. Она уже зарекомендовала себя, как талантливая певица и актриса, теперь же Вера Алдонина пробует свои силы в модельном бизнесе.

Дочь Юлии Началовой приняла участие в модном показе. В куртке цвета золота и укороченных брючках красивой походкой от бедра Вера Алдонина прошлась по подиуму.

Кадры роскошного дефиле с участием модели Веры Алдониной попали в Сеть.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».