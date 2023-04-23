Походкой от бедра: 16-летняя дочь покойной Началовой стала моделью – красивое дефиле

Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина

Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина. Фото: соцсети

Наследница покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина предстала в новом амплуа.

16-летняя красавица-дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина расширяет горизонты. Она уже зарекомендовала себя, как талантливая певица и актриса, теперь же Вера Алдонина пробует свои силы в модельном бизнесе.

Дочь Юлии Началовой приняла участие в модном показе. В куртке цвета золота и укороченных брючках красивой походкой от бедра Вера Алдонина прошлась по подиуму. 

Кадры роскошного дефиле с участием модели Веры Алдониной попали в Сеть.

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Не исключено, что юная Вера Алдонина со временем сможет стать не менее популярной дивой, чем ее мама, Юлия Началова, жизнь которой трагически оборвалась. 

Напомним, Юлия Началова умерла в результате тяжелой болезни, ей было всего 38 лет.

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