Отрастил усы, поседел, прибавил в годах: Гудков в майке «Россия» явился на светскую тусовку — молчал несколько месяцев

Шоумен Александр Гудков с началом известных событий открыто высказал свою радикальную позицию, а после неожиданно залег на дно. Все это время артист не посещал светские мероприятия, и вплоть до вчерашнего дня о нем ничего не было слышно: спустя месяцы молчания комик, наконец, появился на публике.

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Звезда ютуба посетил юбилейный концерт «Фабрика звезд. 20 лет» в Москве. В поло с патриотической надписью «Россия» (коллаборация дизайнера Гоши Рубчинского и Adidas), он охотно позировал журналистам и не скрывал улыбки на своем лице.

К слову, за время отсутствия Гудков изменился: отрастил усы, еще больше поседел — особенно на висках, будто прибавил в годах.

Напомним, недавно Гудков высмеял патриотическую песню Шамана «Я русский». Пародией заинтересовались правоохранительные органы.

Источник: «НЕОПРА, БЛИН!»