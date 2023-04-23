«Это у меня какая-то модная болезнь»: Самбурская пустилась во все тяжкие — расписала тело тату «За Русь святую»

Актриса Настасья Самбурская на сборном концерте предстала в неожиданном виде. Звезда «Универа» расписала свое тело религиозными и патриотическими татуировками, и одной не ограничилась. Практически вся спина артистки оказалась «усыпана» черно-белыми метками, причем немаленьких размеров.

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Приди Самбурская в закрытом наряде, то о тату никто не узнал, но звезда явилась в откровенном корсете и тем самым явила публике неоднозначные картинки. Татуировки с надписями «За Русь святую», «Спаси и сохрани», «Бог един» моментально обратили на себя внимание.

«Я послушаю песни своих коллег, например: "Ах, судьба воровская, нет покоя ни дня" - и делаю новую татуировку», — объяснила артистка журналистам.

«Мне кажется, это у меня какая-то новая модная болезнь», — добавила она.

Источник: «МК».