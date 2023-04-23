Зверев на светской тусовке рвал и метал: «Приезжаешь домой, а половина пакетов, которые тебе подарили, — пустые»

Сергей Зверев затаил обиду на организаторов светских вечеринок. В его жизни было несколько неприятных эпизодов, после которых он практически перестал принимать приглашения на мероприятия, а если уж и соглашается, то не скрывает, что особой радости он от этого не получает.

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На днях устроителям светских тусовок в Москве все же удалось заманить «короля гламура». На мероприятии артисту вручили множество пакетиков с приятным содержимым. Зверев с удовольствием принял каждый, но вскоре его настроение резко сменило вектор. Артист признался, что организаторы частенько пытаются его обмануть.