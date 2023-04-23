Кейт Миддлтон поделилась, какой наряд наденет на коронацию Карла III

Похоже, сам новый король не очень волнует британцев. Куда больший интерес к предстоящей коронации Карла III, намеченной на 6 мая, вызвали два острых вопроса: приедет ли принц Гарри со своей женой, и что наденет Кейт Миддлтон.

На днях в утреннем британском ток-шоу This Morning приоткрыли завесу тайны о наряде принцессы Уэльской. Ведущая Элисон Хаммонд поделилась, что у нее был разговор с Кейт на эту тему.

«Я сказала: «Мне кажется, вы наденете синее». Она ответила: «Будет оттенок синего», - цитирует ведущую портал E! News.

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