Кейт Миддлтон поделилась, какой наряд наденет на коронацию Карла III

Похоже, сам новый король не очень волнует британцев. Куда больший интерес к предстоящей коронации Карла III, намеченной на 6 мая, вызвали два острых вопроса: приедет ли принц Гарри со своей женой, и что наденет Кейт Миддлтон.
На днях в утреннем британском ток-шоу This Morning приоткрыли завесу тайны о наряде принцессы Уэльской. Ведущая Элисон Хаммонд поделилась, что у нее был разговор с Кейт на эту тему.
«Я сказала: «Мне кажется, вы наденете синее». Она ответила: «Будет оттенок синего», - цитирует ведущую портал E! News.
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Поклонники принцессы знают, что Кейт часто выбирала синий цвет для публичных мероприятий после того, как присоединилась к королевской семье в 2011 году. Оттенки синего всегда меняются, но многие из нарядов Миддлтон кажутся данью ее обручальному кольцу, которое представляет собой 12-каратный овальный сапфир, обрамленный ореолом из 14 бриллиантов и оправленный в 18-каратное белое золото. Перстень когда-то принадлежал матери принца Уильяма, принцессе Диане. Кейт и Уильям несколько раз носили синее вместе, как и их дети. Можно сказать он стал цветом их семьи.