С кровью на руках: Алек Болдуин вернулся к съемкам рокового вестерна после гибели женщины-оператора

На днях с 65-летнего актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве женщины-оператора на съемках вестерна Rust («Раст»). И хотя дело не закрыто, и голливудскую звезду еще могут привлечь к ответственности при появлении новых доказательств, артист смог вздохнуть спокойно и вернуться к производству фильма, как и собирался.

Издание The New York Post опубликовало фотографии со съемочной площадки в американском штате Монтана, на которых Болдуин снова предстал в образе бандита с Дикого запада Харланда Раста. Он отработал сцену в сапогах до колена, серой рубашке и жилетке. При этом рукава персонажа были заляпаны кровью. Весьма символично и, конечно же, печально.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, Болдуин говорил, что хочет закончить фильм в память об операторе Галине Хатчинс, которую он нечаянно застрелил на съемках в октябре 2021 года. В тот роковой день в руках у актера оказался револьвер с боевым патроном, и по задумке сцены он должен был выстрелить в направлении камеры. Сейчас главным подозреваемым в произошедшей трагедии считается женщина, выполнявшая роль оружейника на съемочной площадке. В ее обязанности входила слежка за тем, чтобы все патроны киношников были холостыми.