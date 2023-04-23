Сепсис может вернуться: врач сделал заявление о состоянии Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров уже четвертый месяц находится в московской больнице. Из-за агрессивного сепсиса врачам пришлось ампутировать спортсмену ноги по колено и руку по локоть. В итоге гангрену остановили, но по мнению медиков, расслабляться пока рано.

«Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжелые осложнения оставляют след в организме и имеют свойство возвращаться», - заявил главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

По его словам, реабилитация Костомарова будет долгой. Минимум полгода врачи должны контролировать состояние Романа, чтобы снова чего не вышло.

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