«Я пару раз думал сесть в самолет и убраться оттуда»: Рассел Кроу назвал сценарий «Гладиатора» мусором

«Гладиатор» 2000 года — один из крупнейших фильмов Рассела Кроу и его самая узнаваемая роль. Однако в новом интервью 59-летний актер назвал сценарий исторической картины «мусором». Неожиданно…

«Гладиатор» — мой двадцатый фильм, поэтому я был уверен в своих способностях как исполнителя главной роли, — сказал артист в видео журнала Vanity Fair. — В чем я не был уверен в «Гладиаторе», так это в окружающем меня мире. В основе того, что мы делали, была отличная концепция, но сценарий… Это был мусор. Абсолютный мусор».

Актер рассказал, что в фильме было множество «странных последовательностей», неточностей, касающихся колесниц и знаменитых римских гладиаторов.

«Энергия вокруг того, что мы делали, была очень раздробленной. Я пару раз думал, может быть, лучший вариант для меня — просто сесть в самолет и убраться оттуда, понимаете? — признался Кроу. — Только мои непрерывные разговоры с Ридли (Скоттом, режиссером картины, - Прим. авт.) вселили в меня веру. В какой-то момент он сказал мне: «Приятель, мы не будем снимать на камеру ничего, во что ты не веришь на сто процентов».

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