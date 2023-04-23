«Я пару раз думал сесть в самолет и убраться оттуда»: Рассел Кроу назвал сценарий «Гладиатора» мусором

«Гладиатор» 2000 года — один из крупнейших фильмов Рассела Кроу и его самая узнаваемая роль. Однако в новом интервью 59-летний актер назвал сценарий исторической картины «мусором». Неожиданно…
«Гладиатор» — мой двадцатый фильм, поэтому я был уверен в своих способностях как исполнителя главной роли, — сказал артист в видео журнала Vanity Fair. — В чем я не был уверен в «Гладиаторе», так это в окружающем меня мире. В основе того, что мы делали, была отличная концепция, но сценарий… Это был мусор. Абсолютный мусор».
Актер рассказал, что в фильме было множество «странных последовательностей», неточностей, касающихся колесниц и знаменитых римских гладиаторов.
«Энергия вокруг того, что мы делали, была очень раздробленной. Я пару раз думал, может быть, лучший вариант для меня — просто сесть в самолет и убраться оттуда, понимаете? — признался Кроу. — Только мои непрерывные разговоры с Ридли (Скоттом, режиссером картины, - Прим. авт.) вселили в меня веру. В какой-то момент он сказал мне: «Приятель, мы не будем снимать на камеру ничего, во что ты не веришь на сто процентов».
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Рассел поделился, что в начале проекта у команды была только 21 страница сценария, что намного меньше, чем нужно для такого фильма. Однако эта свобода для импровизации позволила киношникам создать картину, ставшую классикой кино.
Он также рассказал, что его коллега Хоакин Феникс очень нервничал, играя императора. Будучи простым «парнем из Флориды», актер не знал, как изображать подобную роль. Но режиссер убедил его, что все получается замечательно. И сегодня уже нет сомнений, что Феникс – прекрасный артист.