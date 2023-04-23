«Здесь я работаю»: Клава Кока объяснила, почему она улетела в Париж

Исполнительница Клава Кока рассказала, почему покинула Россию и остановилась во Франции.

Клава собирается работать над новой песней, которая будет отличаться по масштабу от ее предыдущего репертуара. Для этого знаменитость улетела в Париж.

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Артистка готова к работе с международной музыкальной командой.