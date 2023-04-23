«Здесь я работаю»: Клава Кока объяснила, почему она улетела в Париж

Исполнительница Клава Кока рассказала, почему покинула Россию и остановилась во Франции.
Клава собирается работать над новой песней, которая будет отличаться по масштабу от ее предыдущего репертуара. Для этого знаменитость улетела в Париж.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Артистка готова к работе с международной музыкальной командой.
«В Париж я прилетела за вдохновением. Немножко исписалась в Москве, там очень много суеты. А здесь много вдохновения, оно в людях, в красивых улочках, в уюте, в атмосфере… Здесь я работаю с международной музыкальной командой, чтобы нащупать некоторое свежее звучание. Здесь грех не написать большую песню», – отметила Клава в личном микроблоге.
Напомним, ранее Клава Кока сменила имидж и перекрасила волосы в яркий цвет.