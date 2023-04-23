Александр Рогов вместе с Гошей Карцевым разочаровались в имидже Димы Билана

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«Это точка. Билан всегда будет вот таким. Билан не эволюционирует. Так происходит со всеми российскими звездами. Только Киркоров, Лолита попытались перегрузиться. Остальные как Алла Борисовна. В какой-то момент она долго-долго гналась, экспериментировала, а потом сказала: «Буду все время выходить в платье а-ля летучая мышь», – подхватил Гоша Карцев в YouTube-шоу «Обзор луков звезд».