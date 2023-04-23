«Я люблю и не отрекаюсь»: Екатерина Волкова вышла на связь после обвинения ее брата в убийстве

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: соцсети 

Артистка призналась, что была шокирована печальным известием.

После слухов о том, что брата исполнительницы главной роли в сериале «Воронины» Екатерины Волковой арестовали в США, сама знаменитость пообщалась с поклонниками.

Волкова не стала отрицать, что ее брата действительно арестовали. Но актриса не верит, что ее брат мог убить.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. Мы не обладаем большей информацией, чем вы», – призналась Волкова.

Екатерина Волкова с братом. Фото: соцсети

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы всё поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе», – добавила Екатерина в личном микроблоге.

Читайте также