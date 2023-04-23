«Я люблю и не отрекаюсь»: Екатерина Волкова вышла на связь после обвинения ее брата в убийстве

После слухов о том, что брата исполнительницы главной роли в сериале «Воронины» Екатерины Волковой арестовали в США, сама знаменитость пообщалась с поклонниками.

Волкова не стала отрицать, что ее брата действительно арестовали. Но актриса не верит, что ее брат мог убить.