«Я люблю и не отрекаюсь»: Екатерина Волкова вышла на связь после обвинения ее брата в убийстве

После слухов о том, что брата исполнительницы главной роли в сериале «Воронины» Екатерины Волковой арестовали в США, сама знаменитость пообщалась с поклонниками.
Волкова не стала отрицать, что ее брата действительно арестовали. Но актриса не верит, что ее брат мог убить.
«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. Мы не обладаем большей информацией, чем вы», – призналась Волкова.
Екатерина Волкова с братом. Фото: соцсети
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«Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы всё поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе», – добавила Екатерина в личном микроблоге.