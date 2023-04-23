«Я очень устала»: дочь Глюкозы отказалась сдавать ЕГЭ

Глюкоза и ее дочь Лидия

Глюкоза и ее дочь Лидия. Фото: соцсети 

Лидия Чистякова объяснила, почему хочет оставить школу.

Исполнительница и старшая дочь артистки Глюкозы рассказала о планах на будущее.

Лидия Чистякова не планирует оставаться в школе до 11 класса. У начинающей звезды уже записи песен, съемки и профессиональная озвучка в мультфильмах. Дочь Глюкозы призналась, что ей некогда сдавать ЕГЭ.

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«Я, если честно, после 9-го класса ухожу работать. Но буду заниматься именно теми предметами, которые мне очень понадобятся. Хочется сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то минимальное про инвестиции. Потому что ЕГЭ я всегда смогу сдать, а нервы не восстанавливаются. Я уже очень устала, у меня много работы», – заявила Лидия в беседе с 5-tv.ru.

Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями личной жизни своей дочери Ариадны.

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