«Я очень устала»: дочь Глюкозы отказалась сдавать ЕГЭ

Исполнительница и старшая дочь артистки Глюкозы рассказала о планах на будущее.

Лидия Чистякова не планирует оставаться в школе до 11 класса. У начинающей звезды уже записи песен, съемки и профессиональная озвучка в мультфильмах. Дочь Глюкозы призналась, что ей некогда сдавать ЕГЭ.

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