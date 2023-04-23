Дима Билан и Денис Клявер появились в стильных образах на 30-летии «Авторадио»

Исполнители Дима Билан и Денис Клявер посетили празднование 30-летнего юбилея «Авторадио». Для этого события знаменитости выбрали образы в тотально-черном стиле.
К слову, если Денис Клявер выбрал классический черный смокинг, то Дима Билан отдал предпочтение дерзкому костюму без рукавов с бахромой.
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Клявер дополнил образ бабочкой на шее и белоснежной рубашкой. А вот Билан под жилетку надел майку и дополнил их бусами и очками с круглой оправой.
Дима Билан и Денис Клявер. Фото: Teleprogramma.pro/Ольга Храбрых
Отметим, что у Дениса Клявера недавно у самого был день рождения. Только артисту исполнилось не 30, а 48. Для Клявера 30-летие много означало в жизни.
По словам артиста, в 30 лет человек начинает осознанно относиться к себе и окружающим. В этом возрасте лучше понимаешь себя и свою неидеальность. К слову, Клявер считает, что в душе ему все еще 30.