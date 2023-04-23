Дима Билан и Денис Клявер появились в стильных образах на 30-летии «Авторадио»

Отметим, что у Дениса Клявера недавно у самого был день рождения. Только артисту исполнилось не 30, а 48. Для Клявера 30-летие много означало в жизни.

По словам артиста, в 30 лет человек начинает осознанно относиться к себе и окружающим. В этом возрасте лучше понимаешь себя и свою неидеальность. К слову, Клявер считает, что в душе ему все еще 30.