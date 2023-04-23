«Мои старшие дети уже того возраста»: Алсу показала редкие фото, на которых ей всего 16 лет

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она дебютировала еще в подростковом возрасте и будучи подростком ездила на «Евровидение». Теперь певица уже жена бизнесмена Яна Абрамова и мама троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. И теперь она не перестает щеголять в модных нарядах и восхищать поклонников моложавым видом.
На этот раз Алсу решила поделиться архивными фото. Она показала, как выглядела в юности. Певица призналась, что готовится к юбилею.
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«В этом году мне исполняется 40. Видимо, вольно или невольно подсознание начинает подводить промежуточные итоги, готовиться к каким то переменам, ностальгировать..Сегодня нашла в родительском доме эти фотографии. Мне тут 16-17 лет. Какое же было классное, беззаботное время!
И в шоу-бизнесе, кстати, тогда тоже были очень интересные времена. Начали появляться совсем юные артисты, создавать свое уникальное направление в музыке, снимали стильные видео..было столько идей, которые с огромной любовью и желанием мы воплощали в жизнь.
Как говориться, the world was not enough и sky was the limit! Тогда наверное, был самый пик моей карьеры. Стадионы, города, страны, бесконечные съемки.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Спасибо судьбе, родителям, моей команде и конечно, вам дорогие мои поклонники за это чудесное время!
Сейчас уже наступил совершенно осознанный, взрослый этап в моей жизни. Тоже очень интересный, кстати. Много думаю, читаю, работаю над собой. Все меньше времени хочется тратить в пустую, иметь бессмысленные беседы, с людьми которые не наполняют мою душу. Быстро устаю от негатива, стараюсь максимально окружать себя только людьми, которых люблю.
Мои старшие дети уже того возраста, что я на этих фотографиях. Жизнь действительно какой-то миг! Желаю всем добра, побольше радости и осознанного счастья», – рассказала звезда.