«Мои старшие дети уже того возраста»: Алсу показала редкие фото, на которых ей всего 16 лет

На этот раз Алсу решила поделиться архивными фото. Она показала, как выглядела в юности. Певица призналась, что готовится к юбилею.

«В этом году мне исполняется 40. Видимо, вольно или невольно подсознание начинает подводить промежуточные итоги, готовиться к каким то переменам, ностальгировать..Сегодня нашла в родительском доме эти фотографии. Мне тут 16-17 лет. Какое же было классное, беззаботное время!

И в шоу-бизнесе, кстати, тогда тоже были очень интересные времена. Начали появляться совсем юные артисты, создавать свое уникальное направление в музыке, снимали стильные видео..было столько идей, которые с огромной любовью и желанием мы воплощали в жизнь.

Как говориться, the world was not enough и sky was the limit! Тогда наверное, был самый пик моей карьеры. Стадионы, города, страны, бесконечные съемки.