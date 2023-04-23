Мария Горбань в купальнике блеснула своими аппетитными формами: мокрая ткань прилипла к «сочникам»

На этот раз Горбань решила поделится кадрами, которые были сняты на Шри-Ланке. Она позировала в купальнике, только искупавшись к океане. Актриса засветила свои женственные формы, сидя на камне. Мокрая ткань прилипла к ее прелестям. Мария поразила своими изящными формами, восхитив поклонников.

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«Ооо! Это мои любимые купальники. У Маши», «Хочу также, чтобы трусики купальника были чуть-чуть большие», «Такая стройная», «У вас шикарная фигур», «Такая вся мокрая», «Идеальная русалка», — стали писать подписчики.