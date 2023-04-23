Мария Горбань в купальнике блеснула своими аппетитными формами: мокрая ткань прилипла к «сочникам»

Мария Горбань

Мария Горбань. Фото: соцсети звезды

Экранная жена Дмитрия Нагиева показала фигуру во всей красе.

Мария Горбань уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из тех, кто прославился после выхода сериала «Кухня». Потом актриса не раз играла экранную жену Дмитрия Нагиева. Но в настоящей жизни она счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. Однако артистка держит себя в форме и зачастую делится смелыми кадрами.

На этот раз Горбань решила поделится кадрами, которые были сняты на Шри-Ланке. Она позировала в купальнике, только искупавшись к океане. Актриса засветила свои женственные формы, сидя на камне. Мокрая ткань прилипла к ее прелестям. Мария поразила своими изящными формами, восхитив поклонников.

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«Ооо! Это мои любимые купальники. У Маши», «Хочу также, чтобы трусики купальника были чуть-чуть большие», «Такая стройная», «У вас шикарная фигур», «Такая вся мокрая», «Идеальная русалка», — стали писать подписчики.

Мария Горбань. Фото: соцсети звезды

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