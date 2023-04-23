Нюша в алом лифе-бандо оголила свои упругие «персики» на камеру: похвасталась постройневшими формами

На этот раз Нюша выложила пикантный кадр. Она живет в Дубае, поэтому регулярно загорает на пляже. Певица запечатлелась в алом лифе-бандо. Она оголила свои упругие прелести. Артистка не стала прятать свою грудь.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая», «Без макияжа милашка», «Купальник не самый удачный», «Тут грудь сдулась», «Ну хорошенькая», «Загорелая, красотка», «Есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.