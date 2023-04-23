Нюша в алом лифе-бандо оголила свои упругие «персики» на камеру: похвасталась постройневшими формами

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала кумиром молодежи 15 лет назад. Потом артистка продолжила выпускать песни. Однако она сделала перерыв, когда стала мамой. У певицы растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Примечательно, что недавно она снова стала выходить в свет, носить смелые наряды и выступать.
На этот раз Нюша выложила пикантный кадр. Она живет в Дубае, поэтому регулярно загорает на пляже. Певица запечатлелась в алом лифе-бандо. Она оголила свои упругие прелести. Артистка не стала прятать свою грудь.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая», «Без макияжа милашка», «Купальник не самый удачный», «Тут грудь сдулась», «Ну хорошенькая», «Загорелая, красотка», «Есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды