«Львы при виде Маши бросились на клетку»: Кудрявцева сводила четырехлетнюю дочку в цирк к хищным зверям

Примечательно, что 22 апреля Лера решила сводить наследницу в цирк на Вернадского. Она нарядила кроху в розовый спортивный костюмчик и куртку лимонного цвета. Перед шоу телеведущая провела Марию за кулисы. Девочка смогла сама покормить большого сна. А сама Кудрявцева покормила тюлейне и морских котиков. Но больше всего ее впечатлили львы.

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«Не успела заснять, как львы при виде Маши просто бросились на клетку», – призналась звезда.

Ей пояснили, что хищники так всегда реагируют на детей, так как они маленького роста и в их глазах просто считаются добычей.