«Львы при виде Маши бросились на клетку»: Кудрявцева сводила четырехлетнюю дочку в цирк к хищным зверям

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что следит за внешностью. Блондинка регулярно появляется на публике в стильных нарядах. В свой 51 год она не только продолжает строить карьеру, но и растит дочку Марию, которой четыре года. Звезда состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Примечательно, что 22 апреля Лера решила сводить наследницу в цирк на Вернадского. Она нарядила кроху в розовый спортивный костюмчик и куртку лимонного цвета. Перед шоу телеведущая провела Марию за кулисы. Девочка смогла сама покормить большого сна. А сама Кудрявцева покормила тюлейне и морских котиков. Но больше всего ее впечатлили львы.
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«Не успела заснять, как львы при виде Маши просто бросились на клетку», – призналась звезда.
Ей пояснили, что хищники так всегда реагируют на детей, так как они маленького роста и в их глазах просто считаются добычей.
Поклонники восхитились кадрами. Многие заметили, что девочка очень похожа на свою маму. «Как классно», «Ой, сколько впечатлений», «Какая Мария модница», «Такой спокойный воспитанный ребенок», «Ну мамина принцесса», «Я бы испугалась», «Хорошо, что вы фото не стали делать со львами», — писать подписчики.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды