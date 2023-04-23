Вики Одинцова распахнула плюшевый халатик, оголив свои «сочные» формы в нижнем белье (горячее фото)

Вики Одинцова уже много лет работает в сфере моды. Она н раз участвовала в показах и фотосессиях. А в прошлом году ей довелось сняться в шоу «Звезды в Африке». Количество ее поклонников только растет. Примечательно, что зачастую она оголяется перед камерой. Звезда не стесняется своих женственных форм.
На этот раз Вики решила поделиться домашним кадром. В соцсети она выложила горячий кадр. После душа модель позировала в плюшевом халате, который решила распахнуть. Она оголила свои прелести, представ в одном белье. Одинцова сразила не только рельефным прессом, но и пышной грудью, которую не стала прикрывать.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Вики Одинцова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Вики. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарная красота», «Какие формы», «Соблазнительная», «Ой, что вы творите», «Ну прям смак», «Сочная со всех сторон», «Какое декольте», — стали писать подписчики.