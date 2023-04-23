Вики Одинцова распахнула плюшевый халатик, оголив свои «сочные» формы в нижнем белье (горячее фото)

На этот раз Вики решила поделиться домашним кадром. В соцсети она выложила горячий кадр. После душа модель позировала в плюшевом халате, который решила распахнуть. Она оголила свои прелести, представ в одном белье. Одинцова сразила не только рельефным прессом, но и пышной грудью, которую не стала прикрывать.

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