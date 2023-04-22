Севастьянова в белом платье с экстремальными разрезами засветила свои манкие прелести: никакого белья нет

Вот уже несколько недель Каролина отдыхает в Дубае. Она не перестает наряжаться в женственные наряды и красоваться в бикини. На этот раз гимнастка поделилась своим селфи. Она облачилась в белое платье с пикантными разрезами и смелым декольте. Спортсменка засветила свои прелести. Она отказалась от нижнего белья.

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