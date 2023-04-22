Севастьянова в белом платье с экстремальными разрезами засветила свои манкие прелести: никакого белья нет

Каролина Севастьянова завершила карьеру больше 5 лет назад. Она смогла стать выдающейся художественной гимнасткой. Она часто участвовала в соревнованиях и смогла завоевать олимпийское золото. Теперь спортсменка много путешествует. Она не скрывает, что не обделена мужским внимание, но ее сердце занято.
Вот уже несколько недель Каролина отдыхает в Дубае. Она не перестает наряжаться в женственные наряды и красоваться в бикини. На этот раз гимнастка поделилась своим селфи. Она облачилась в белое платье с пикантными разрезами и смелым декольте. Спортсменка засветила свои прелести. Она отказалась от нижнего белья.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Севастьянова получила сотню комплиментов, взбудоражив мужчин. «Ну прям богиня», «Все идеально», «Самое красивое платье», «А вы проказница», «Просто лишили всех сна», «Как вам идут все наряды», «Ой, а белья нет?», «Шальная императрица», — стали писать подписчики.