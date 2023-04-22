Никакого белья: Полина Гагарина блеснула своими «аппетитками» на красной дорожке в обтекаемом платье в пол

22 апреля в Москве состоялся большой концерт в честь 30-летия «Авторадио». На мероприятии собралось много знаменитостей. Гагарина для такого случая выбрала обтекаемое по фигуре серебристое платье в пол с голым плечом. Певица отказалась от нижнего белья, чем придала пикантности образу. Она засветила свои «аппетитки».

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