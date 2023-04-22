Никакого белья: Полина Гагарина блеснула своими «аппетитками» на красной дорожке в обтекаемом платье в пол

Полина Гагарина

Полина Гагарина. Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Певица появилась на концерте в честь 30-летия «Авторадио» в элегатном образе.

Полина Гагаринауже много лет выступает на сцене. Ее считают одной из самых популярных исполнительниц в России. Не так давно певица приготовилась к запуску своей спортивной программы. В свое время она смогла похудеть и уже много лет ей удается держать себя в форме. Звезда не стесняется носить смелые наряды. 

22 апреля в Москве состоялся большой концерт в честь 30-летия «Авторадио». На мероприятии собралось много знаменитостей. Гагарина для такого случая выбрала обтекаемое по фигуре серебристое платье в пол с голым плечом. Певица отказалась от нижнего белья, чем придала пикантности образу. Она засветила свои «аппетитки». 

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Полина Гагарина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

В этот вечер Полина получила массу комплиментов. Добавим, что также на концерте выступили: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дмитрий Маликов, Валерия, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, а также другие известные персоны. 

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