Есть важные нюансы: этим категориям россиян положена самая большая пенсия

По его словам, большие надбавки положены жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним регионов. Так было решено из-за тяжелых условий труда, в которых приходится трудится людям. Также многое зависит от типа работы, квалификации и суровости климата.

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Отмечается, что хорошие пенсии полагаются военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава и федеральным государственным гражданским служащим.

По словам эксперта, у каждой категории есть свои условия получения пенсии. Учитываются другие выплаты, зарплата во время службы и стаж. К примеру, гражданские служащие должны отработать не менее 18,5 лет, пишет «Прайм».