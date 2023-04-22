Есть важные нюансы: этим категориям россиян положена самая большая пенсия

В России пенсионеры получают пенсию, но суммы разные, так как зависят от разных факторов. К 9 мая, к примеру, ветераны получат дополнительные выплаты. Пенсию в большом размере также часто получают те, у кого большой трудовой стаж. Член Общественной палаты Вадим Виноградов перечислил категории россиян, которые получают самую большую пенсию.
По его словам, большие надбавки положены жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним регионов. Так было решено из-за тяжелых условий труда, в которых приходится трудится людям. Также многое зависит от типа работы, квалификации и суровости климата.
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Отмечается, что хорошие пенсии полагаются военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава и федеральным государственным гражданским служащим.
По словам эксперта, у каждой категории есть свои условия получения пенсии. Учитываются другие выплаты, зарплата во время службы и стаж. К примеру, гражданские служащие должны отработать не менее 18,5 лет, пишет «Прайм».